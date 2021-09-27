Экс-заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша в эфире программы «А как на самом деле?» с Мирославой Бобровской рассказал, кому могло быть выгодно убийство Вячеслава Чорновила.

«Мы выдвигали различные версии, в том числе и случайное ДТП, и ошибка водителя, мы рассматривали это со всех сторон. А в той версии (об убийстве, - ред.) мы понимали, что тут широкий круг», - говорит Голомша.

Он пояснил, что интерес был также президента нашего «северного соседа», который в то время имел своих марионеток и большое влияние в Украине. По словам Голомши, они десятки лет коррумпировали украинскую власть, вкладывали средства, забирали наше имущество и завладевали стратегическими объектами.

«Конечно, Чорновил как националист сразу бы поставил вопрос ребром, потому что это исходило из программы партии - национализация незаконно выведенного, возвращение в случае невыполнения договоров и так далее», - пояснил Голомша.

По его словам, это задевало как внутреннюю так называемую элиту, так и внешних кукловодов, которые фактически намеревались провести другого человека.

Голомша отметил, что по показаниям партийцев Чорновила, политик имел большие шансы пройти в президенты, поэтому очень боялся заблаговременно заявить о своих намерениях баллотироваться и держал это в тайне до последнего.

«И так случилось по стечению обстоятельств, что Чорновил принял решение, что он идет в президенты, и наутро его уже не было в живых», - рассказал Голомша.

Как сообщала Politeka, Шишкин объяснил, чем опасны неконституционные действия власти.

Также Politeka сообщала, что Голомша заявил о покушении на Шефира, что он глубоко сомневается, что это внутренние разборки, потому что внутренние разборки — это когда бросили взрывпакет.