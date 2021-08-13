У новій програмі «Розвилка» з ведучою Любов'ю Завальнюк у студії Руслана Бізяєва політолог Руслан Бізяєв розповів, якою він бачить сорокову річницю Незалежної України

«Я дуже сподіваюся, що це буде дійсно свято, яке об'єднає країну і буду робити все, що в моїх силах, щоб 40 річниця Незалежності України була дійсно святом для всієї країни. Щоб Україна займала дійсно те місце, яке могла б зайняти, але збіг обставин і наша застаріла політична система не дозволили нам цього зробити», - повідомив він.

Бізяєв вважає, що в Україні дуже динамічний, добрий і працьовитий народ, але нам як Польщі 30-х років не пощастило з політиками. У той час польська еліта, підтвердив він, завела Польщу в глухий кут, а коли довелося відповідати за скоєне, то винними вони оголосили всіх навколо, крім них.

«Я хочу, щоб ми пройшли це десятиліття, яке буде дуже важким і непростим. Де дуже часто нам буде здаватися, що ми полетіли в прірву, але, я думаю, що для України все буде добре і це не просто мої «хотілки», а це певний аналіз суб'єктивного і об'єктивного, всіх аргументів за і аргументів проти», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Бізяєва, що на місцях процвітає корупція і зрозуміло, що вони живуть на схемах.

Також раніше для Politeka Бізяєв назвав чинники, через які українців може чекати «гаряча» осінь.