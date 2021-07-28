За яким сценарієм може розвиватися тарифний майдан? На цю тему міркує політолог Руслан Бізяєв у програмі «Розвилка» із журналісткою Любов'ю Завальнюк.

Як каже Бізяєв, восени в Україні почнеться багато проблем: йдеться не лише про тарифний майдан, але й про політичне протистояння та ймовірну ескалацію на Донбасі.

Експерт пояснює, що своїми діями центральна влада просто вирішила перекинути проблему і відповідальність за її рішення на місцеву. «І це при тому, що на місцях процвітає корупція і зрозуміло, що вони живуть на схемах, але тут вже не до жиру - бути б живим», - підкреслює він. Водночас місцева влада, каже Бізяєв, прекрасно усвідомлює всі ризики і небезпеки: протестувати будуть проти неї. Політолог зазначає, що ці рухи проходять навіть зараз.

На його думку, тарифний майдан почнеться тоді, коли проблема буде не стільки крутитися в медіа, скільки переросте у щось серйозніше в реальності. За прогнозами Бізяєва, це кінець вересня, але аж ніяк не раніше. «Коли почнуть заходити перші повноцінні платіжки, а опалювальний сезон починається з 14 жовтня», - констатує він.

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