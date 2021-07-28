По какому сценарию может развиваться тарифный майдан? На эту тему рассуждает политолог Руслан Бизяев в программе «Развилка» с журналисткой Любовью Завальнюк.

Как говорит Бизяев, осенью в Украине начнется много проблем: речь идет не только о тарифном майдане, но и о политическом противостоянии и вероятной эскалации на Донбассе.

Эксперт объясняет, что своими действиями центральная власть просто решила перебросить проблему и ответственность за ее решение на местную. «И это при том, что на местах процветает коррупция и понятно, что они живут на схемах, но тут уже не до жиру - быть бы живым», - подчеркивает он. В то же время местные власти, говорит Бизяев, прекрасно осознают все риски и опасности: протестовать будут против них. Политолог отмечает, что эти движения проходят даже сейчас.

По его мнению, тарифный майдан начнется тогда, когда проблема будет не столько крутиться в медиа, сколько перерастет в нечто более серьезное в реальности. По прогнозам Бизяева, это конец сентября, но никак не раньше. «Когда начнут заходить первые полноценные платежки, а отопительный сезон начинается с 14 октября», - констатирует он.

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