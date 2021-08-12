Політолог Руслан Бізяєв в ефірі програми «Розвилка» розповів про фактори, які можуть вплинути на соціально-політичну ситуацію в Україні восени

«Так чи інакше Європа, Росія та США зацікавлені в тому, щоб Україна з проблеми перетворилася в рішення. Але у кожного своя концепція, як це зробити. Якщо ці концепції зійдуться – це буде один сценарій, якщо ні – інший сценарій», - каже Бізяєв.

Другим важливим моментом політолог називає те, що наші олігархи чудово розуміють, що якщо вони зараз відступлять, то транснаціональні компанії «зжеруть» їх протягом найближчих 3-5 років. За словами Бізяєва, для них ця осінь – це Сталінград, тому вони будуть триматися за нинішню концепцію, як 62-я армія за руїни Сталінграда восени 1942 року.

Також, вважає політолог, мають значення відносини Києва і відносини місцевих еліт, оскільки, на його думку, в це аспекті не все однозначно і гладко – це теж одна з зон конфлікту. Ще одним фактором Бізяєв назвав економіку і локдаун, про які останнім часом досить багато заяв роблять політики і ЗМІ.

«Хто може на 100% сказати, що економічна ситуація восени різко не погіршиться? І не тільки через ціни на житлово-комунальні послуги. Щодо газу, наскільки я розумію, зараз компроміс, щоб ціни для населення не перевищували позначку 12 грн/куб. Наскільки це вийде – друге питання, але інструменти шукають», - зазначив Бізяєв.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Бізяєва в чому принцип сировинної моделі економік.

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