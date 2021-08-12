Политолог Руслан Бизяев в эфире программы «Развилка» рассказал о факторах, которые могут повлиять на социально-политическую ситуацию в Украине осенью

«В той или иной степени Европа, Россия и США заинтересованы в том, чтобы Украина из проблемы обратилась в решение. Но у каждого своя концепция, как это сделать. Если эти концепции совпадут – это будет один сценарий, если нет – другой сценарий», - говорит Бизяев.

Вторым важным моментом политолог называет то, что наши олигархи прекрасно понимают, что если они сейчас отступят, то транснациональные компании «сожрут» их в течение ближайших 3-5 лет. По словам Бизяева, для них эта осень – это Сталинград, поэтому они будут держаться за нынешнюю концепцию, как 62-я армия за руины Сталинграда осенью 1942 года.

Также, считает политолог, имеют значение отношения Киева и отношения местных элит, так как, по его мнению, в это аспекте не все однозначно и гладко – это тоже одна из зон конфликта. Еще одним фактором Бизяев назвал экономику и локдаун, о которых в последнее время достаточно много заявлений делают политики и СМИ.

«Кто может на 100% сказать, что экономическая ситуация осенью резко не ухудшится? И не только из-за цен на жилищно-коммунальные услуги. По газу, насколько я понимаю, сейчас компромисс, чтобы цены для населения не превышали отметку 12 грн/куб. Насколько это получится – второй вопрос, но инструменты ищут», - отметил Бизяев.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Бизяева в чем принцип сырьевой модели экономик.

Также Politeka писала о том, что Яли рассказал о причинах возможных протестов украинцев осенью.