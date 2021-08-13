В новой программе «Развилка» с ведущей Любовью Завальнюк в студии Руслана Бизяева политолог Руслан Бизяев рассказал, какой он видит сороковую годовщину Независимой Украины

«Я очень надеюсь, что это будет действительно праздник, который объединит страну и буду делать все, что в моих силах, чтобы 40 годовщина Независимости Украины была действительно праздником для всей страны. Чтобы Украина занимала действительно то место, которое могла бы занять, но совпадение обстоятельств и наша устаревшая политическая система не позволили нам этого сделать», - сообщил он.

Бизяев считает, что в Украине очень динамичный, добрый и трудолюбивый народ, но нам как Польше 30-х годов не повезло с политиками. В то время польская элита, подтвердил он, завела Польшу в тупик, а когда пришлось отвечать за содеянное, то виноватыми они объявили всех вокруг, кроме них.

«Я хочу, чтобы мы прошли это десятилетие, которое будет очень тяжелым и не простым. Где очень часто нам будет казаться, что мы улетели в пропасть, но, я думаю, что для Украины все будет хорошо и это не просто мои «хотелки», а это определенный анализ субъективного и объективного, всех аргументов «за» и аргументов «против», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Бизяева, что на местах процветает коррупция и понятно, что они живут на схемах.

Также ранее для Politeka Бизяев назвал факторы, из-за которых украинцев может ждать «горячая» осень.