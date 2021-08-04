Експерт і економіст Олексій Кущ заявив у своєму блозі, що Україна може скористатися планом Маршалла.

Передусім ведучий зазначає, що план Маршалла – це не про відновлення німецької економіки. «Під планом Маршалла склалося стереотипне мислення, що нинішній економічний успіх Німеччини є наслідком реалізації плану Маршалла, який Америка надала Європі після Другої світової війни», - розповідає він і акцентує на тому, що ця допомога була розрахована для всіх європейських держав.

Як пояснює Кущ, згідно з планом Маршалла Європі давали не гроші, а радше постачали продовольство та обладнання, а всі кредити були пов’язані, їх потрібно було витрачати обов’язково на американську продукцію. «План Маршалла був більше планом з відновлення післявоєнної американської економіки, ніж європейської. Тому що кредитний мультиплікатор працював на користь американських виробників», - зазначає економіст.

Ведучий підсумовує, що в такому разі європейські країни отримували товари та обладнання, а США – ріст економіки та зайнятість населення. Як розповідає Кущ, зараз це активно практикує Китай. «Китай із задоволенням кредитує країни третього світу, виділяючи їм гроші на інфраструктурні проєкти», - повідомляє експерт. Водночас він попереджає, що ці кредити пов’язані так само, як і американські за планом Маршалла: взамін потрібно обов’язково укладати контракти із китайськими компаніями.

Отже, економіст підсумовує, що Україна за бажання також може піти на таку угоду із Китаєм і з цим не буде жодних проблем.

Як повідомляла Politeka, Кущ розповів, що західні країни починають проводити політику обмеження економічного зростання.

Також Politeka писала про те, що Кущ розповів про провал «Південного потоку» і появу «Північного потоку-2».