Експерт і економіст Олексій Кущ заявив у своєму блозі, що Україна може скористатися планом Маршалла.
Передусім ведучий зазначає, що план Маршалла – це не про відновлення німецької економіки. «Під планом Маршалла склалося стереотипне мислення, що нинішній економічний успіх Німеччини є наслідком реалізації плану Маршалла, який Америка надала Європі після Другої світової війни», - розповідає він і акцентує на тому, що ця допомога була розрахована для всіх європейських держав.
Як пояснює Кущ, згідно з планом Маршалла Європі давали не гроші, а радше постачали продовольство та обладнання, а всі кредити були пов’язані, їх потрібно було витрачати обов’язково на американську продукцію. «План Маршалла був більше планом з відновлення післявоєнної американської економіки, ніж європейської. Тому що кредитний мультиплікатор працював на користь американських виробників», - зазначає економіст.
Ведучий підсумовує, що в такому разі європейські країни отримували товари та обладнання, а США – ріст економіки та зайнятість населення. Як розповідає Кущ, зараз це активно практикує Китай. «Китай із задоволенням кредитує країни третього світу, виділяючи їм гроші на інфраструктурні проєкти», - повідомляє експерт. Водночас він попереджає, що ці кредити пов’язані так само, як і американські за планом Маршалла: взамін потрібно обов’язково укладати контракти із китайськими компаніями.
Отже, економіст підсумовує, що Україна за бажання також може піти на таку угоду із Китаєм і з цим не буде жодних проблем.
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Як повідомляла Politeka, Кущ розповів, що західні країни починають проводити політику обмеження економічного зростання.
Також Politeka писала про те, що Кущ розповів про провал «Південного потоку» і появу «Північного потоку-2».