Эксперт и экономист Алексей Кущ заявил в своем блоге, что Украина может воспользоваться планом Маршалла.

Прежде всего ведущий отмечает, что план Маршалла - это не о восстановлении немецкой экономики. «Под планом Маршалла сложилось стереотипное мышление, что нынешний экономический успех Германии является следствием реализации плана Маршалла, который Америка предоставила Европе после Второй мировой войны», - рассказывает он и акцентирует внимание на том, что эта помощь была рассчитана для всех европейских государств.

Как объясняет Кущ, согласно плану Маршалла Европе давали не деньги, а скорее поставляли продовольствие и оборудование, а все кредиты были связаны, их нужно было тратить обязательно на американскую продукцию. «План Маршалла был больше планом по восстановлению послевоенной американской экономики, чем европейской. Потому что кредитный мультипликатор работал в пользу американских производителей», - отмечает экономист.

Ведущий заключает, что в таком случае европейские страны получали товары и оборудование, а США - рост экономики и занятость населения. Как рассказывает Кущ, сейчас это активно практикует Китай. «Китай с удовольствием кредитует страны третьего мира, выделяя им деньги на инфраструктурные проекты», - сообщает эксперт. В то же время он предупреждает, что эти кредиты связаны так же, как и американские по плану Маршалла: взамен нужно обязательно заключать контракты с китайскими компаниями.

Итак, экономист заключает, что Украина при желании также может пойти на такую сделку с Китаем и с этим не будет никаких проблем.

Как сообщала Politeka Кущ рассказал, что западные страны начинают проводить политику ограничения экономического роста.

Также Politeka писала о том, что Кущ рассказал о провале «Южного потока» и появлении «Северного потока-2».