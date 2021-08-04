У новому відеоблозі «Чесний погляд на економіку» експерт і економіст Олексій Кущ розповів, що західні країни починають проводити політику обмеження економічного зростання, в тому числі і в країнах третього світу

«Тому економіка України, яка буде рости на 10% або на 12% на рік, на Заході зовсім нікому не потрібна. І ті проблеми, з якими ми стикаємося, наприклад, деіндустріалізація, депопуляція, скорочення населення і сировинна залежність нашої економіки для Заходу добре, а для нас – це трагедія», - підкреслив він.

Кущ сказав, що деіндустріалізація нашої країни для Заходу є плюсом, тому що наша промисловість буде менше викидати шкідливих речовин в атмосферу, відповідно, Європа буде менше страждати від наших викидів. Наша депопуляція, вважає він, буде означати, що дохід на душу населення буде зростати і люди, які залишились, будуть знаходити собі роботу і заробляти собі на прожиття.

«Сировинна залежність для них теж добре, тому що за допомогою нашої сировинної залежності Захід черпає всі наші ресурси, в тому числі зараз будуть захоплюватися і земельні ресурси. І наша сировинна залежність означає, що Україна хоча б не помре з голоду, тому що ми будемо виробляти сільськогосподарську сировину», - резюмував він.

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