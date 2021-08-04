В новом видеоблоге «Честный взгляд на экономику» эксперт и экономист Алексей Кущ рассказал, что Западные страны начинают проводить политику ограничения экономического роста, в том числе и в странах третьего мира

«Поэтому экономика Украины, которая будет расти на 10% или на 12% в год, на Западе совершенно никому не нужна. И те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, например, деиндустриализация, депопуляция, сокращение населения и сырьевая зависимость нашей экономики для Запада хорошо, а для нас – это трагедия», - подчеркнул он.

Кущ сказал, что деиндустриализация нашей страны для Запада является плюсом, потому что наша промышленность будет меньше выбрасывать вредных веществ в атмосферу, соответственно, Европа будет меньше страдать от наших выбросов. Наша депопуляция, считает он, будет означать, что доход на душу населения будет расти и люди, которые остались, будут находить себе работу и зарабатывать себе на проживание.

«Сырьевая зависимость для них тоже хорошо, потому что с помощью нашей сырьевой зависимости Запад черпает все наши ресурсы, в том числе сейчас будут захватываться и земельные ресурсы. И наша сырьевая зависимость означает, что Украина хотя бы не умрет с голоду, потому что мы будем производить сельскохозяйственное сырье», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Бизяева, что политический центр Европы – это Франция, а экономический – Германия.

Также ранее для Politeka Карасёв рассказывал об украинской демократии.