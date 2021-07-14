Колишній уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська в програмі Мирослави Бобровської «А как на самом деле?» висловилася про обміни полоненими.

«Я дуже не люблю, коли говорять про обміни. Більше мені подобається, коли ця назва «одночасне звільнення осіб». Ми домовляємося про те, що ми одночасно осіб звільняємо. А далі вільна людина вирішує, де вона хоче жити. Тоді це не обмін, тоді це зовсім інша гуманітарна складова», - каже експерт.

Лутковська пояснила, чому зараз обміни припинилися.

«Це складно, тому що є деякі речі, які, скажімо так, повинні вирішуватися комплексно. По-перше, це стіл переговорів. Позиція всіх представників дійсно повинна бути однакова для того, щоб подія відбулася. І неважливо, яка подія: це оплата за спожиту воду чи електроенергію, це звільнення осіб, це відкриття нових КПВВ тощо – в будь-якому випадку це має бути згода всіх за столом. Ніхто ні на кого натиснути не може – немає таких повноважень», - сказала колишній омбудсмен.

Також вона зазначила, що посередником виступає ОБСЄ, яка і допомагає в гуманітарній складовій цього питання.

Крім того, за її словами, законодавство України не дає виконати деякі вимоги представників ОРДЛО.

«Представники Донецька і Луганська хотіли б, щоб звільнення було реальним звільненням. І, відповідно, вони вимагали, щоб Україна не просто змінювала запобіжний захід, наприклад, для людини, яка утримується під вартою, з перебування в слідчому ізоляторі на, наприклад, особисте зобов'язання. А вони б хотіли, щоб людина в результаті була повністю вільна від кримінального переслідування», - розповіла ексуповноважена ВР з прав людини.

Вона звернула увагу, що кримінально-процесуальний кодекс України не передбачає можливості відразу зробити кілька кроків одномоментно.

«Потрібні певні процесуальні умови. І тому так звана процесуальна чистка в Україні вимагає певного часу. Ми це пояснювали багато разів представникам Донецька та Луганська... Напевно, зараз є певного роду, скажімо так, затримка, пов'язана з тим, що системний підхід до юридичної очистки осіб, які були звільнені, напевно, не влаштовує представників Донецька та Луганська», - резюмувала Лутковська.

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