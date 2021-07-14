Бывший уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» высказалась об обменах пленными.

«Я очень не люблю, когда говорят об обменах. Больше мне нравится, когда это название «одновременное освобождение лиц». Мы договариваемся о том, что мы одновременно лиц освобождаем. А дальше свободный человек решает, где он хочет жить. Тогда это не обмен, тогда это совсем другая гуманитарная составляющая», - говорит эксперт.

Лутковская объяснила, почему сейчас обмены прекратились.

«Это сложно, потому что есть некоторые вещи, которые, скажем так, должны решаться комплексно. Во-первых, это стол переговоров. Позиция всех представителей действительно должна быть одинаковая для того, чтобы событие произошло. И неважно, какое событие: это оплата за потребленную воду или электроэнергию, это освобождение лиц, это открытие новых КПВВ и так далее – в любом случае это должно быть согласие всех за столом. Никто ни на кого надавить не может – нет таких полномочий», - сказала бывший омбудсмен.

Также она отметила, что посредником выступает ОБСЕ, которая как раз и помогает в гуманитарной составляющей этого вопроса.

Кроме того, по ее словам, законодательство Украины не дает выполнить некоторые требования представителей ОРДЛО.

«Представители Донецка и Луганска хотели бы, чтобы освобождение было реальным освобождением. И, соответственно, они требовали, чтобы Украина не просто меняла меру пресечения, например, для человека, который содержится под стражей, с пребывания в следственном изоляторе на, например, личное обязательство. А они бы хотели, чтоб человек в результате был полностью свободен от уголовного преследования», - рассказала экс-уполномоченный ВР по правам человека.

Она обратила внимание, что уголовно-процессуальный кодекс Украины не предусматривает возможности сразу сделать несколько шагов одномоментно.

«Требуются определенные процессуальные условия. И поэтому так называемая процессуальная чистка в Украине требует определенного времени. Мы это объясняли много раз представителям Донецка и Луганска… Наверное, сейчас есть определенного рода, скажем так, задержка, связанная с тем, что системный подход к юридической очистке лиц, которые были освобождены, наверное, не устраивает представителей Донецка и Луганска», - резюмировала Лутковская.

Как сообщала Politeka, Рахлис рассказал, с кем должен общаться Зеленский, чтобы решить проблему Донбасса.

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