Експерт по звільненню заручників та засновник Бюро перемовин Вадим Рахліс в ефірі програми “А як насправді” з Мирославою Бобровською

Він зазначив, що спілкування дасть можливість визначити, що за так званими "ЛНР" і "ДНР" стоїть Російська Федерація.

"Чітке буде підтвердження, що керує цим Росія. І спілкуватися треба з Росією. І це буде сходинка для переходу до переговорів з Путіним. Тому що тоді вже Росія не зможе відмовитися від переговорів, і це буде перемога України. Тобто, ми таким способом дамо зрозуміти: "Так, поговорили з цими бандитами. Ми нічого не визнаємо, поговорили". Можливо, це дасть нам можливість почати обмін полоненими. І ті хочуть забрати, і ми хочемо забрати. Плюс, ми, мабуть, відразу не домовимося. І підемо далі до Росії. Тому що ті теж не домовляться, вони без Росії не можуть домовитися", - додав Рахліс.

Як повідомляла Politeka, Рахліс зазначив, що все наше життя — це не є переговори, все наше життя — є комунікація.

Також Politeka повідомляла, що Бізяєв зазначив, що альтернатива Мінську — це перезавантаження українсько-російських відносин.