Эксперт по освобождению заложников и основатель Бюро переговоров Вадим Рахлис в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

Он отметил, что общение даст возможность определить, что за так называемыми “ЛНР” и “ДНР” стоит Российская Федерация.

“Четкое будет подтверждение, что руководит этим Россия. И общаться надо с Россией. И это будет ступенька для перехода к переговорам с Путиным. Потому что тогда уже Россия не сможет отказаться от переговоров, и это будет победа Украины. То есть, мы таким способом дадим понять: “Да, поговорили с этими бандитами. Мы ничего не признаем, поговорили”. Возможно, это даст нам возможность начать обмен пленными. И те хотят забрать, и мы хотим забрать. Плюс, мы видимо сразу не договоримся. И пойдем дальше к России. Потому что те тоже не договорятся, они без России не могут договориться”, - добавил Рахлис.

Как сообщала Politeka, Рахлис отметил, что вся наша жизнь – это не есть переговоры, вся наша жизнь – есть коммуникация.

Также Politeka сообщала, что Бизяев отметил, что альтернатива Минску – это перезагрузка украинско-российских отношений.