У програмі «Право на владу» лідер Національного Корпусу, засновник полку «Азов» Андрій Білецький виступив зі словами, що влада зловживає піаром на обміні військовополоненими. Він зазначив, що спочатку цей процес відбувався досить успішно, але потім, з початком використання владою обміну як метода підняття рейтингу, з’явилися труднощі.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

«У нас був жирний офіцер з «Кальміуса», який був родичем когось з міністрів так званої «ДНР» і ми поміняли його на сімох бійців: на одного збройника і шістьох хлопців з добробатів. У чому була проблема – добробатів не хотіли тоді міняти: зі Збройними силами було легше, а добробати вважались нацистами і так далі», - зазначив Білецький в ефірі.

За словами Білецького, спочатку процес обміну полоненими йшов досить просто, але потім влада почала, як він зазначив, «робити картинку», а так звані «ЛДНР» зрозуміли, що можуть торгувати цією «картинкою».

«Тоді справді стало складно працювати. З цього сміється увесь світ, щоб цього не відбувалося, ми повинні прибрати з цієї історії політику. Це чудово, коли президент підтримує, але це треба робити тихо», - зазначив у своїй промові Білецький.

Білецький зазначив, що влада заважає процесу обміну полоненими і, на його думку, намагається збільшити на цьому свій рейтинг, що заважає цьому процесові.

Нагадаємо, Politeka публікувала заяву Білецького, що Україні потрібен патронний завод.

Раніше Politeka повідомляла, що Нацкорпус створює регіональні штаби оборони.