В программе «Право на власть» лидер Национального Корпуса, основатель полка «Азов» Андрей Билецкий выступил со словами, что власть злоупотребляет пиаром на обмене военнопленными. Он отметил, что сначала этот процесс происходил довольно успешно, но затем, с началом использования властью обмена как метода поднятия рейтинга, возникли проблемы.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«У нас был жирный офицер с «Кальмиуса», который был родственником кого-то из министров так называемой «ДНР» и мы поменяли его на семерых бойцов: на одного «збройника» и шестерых ребят из добробатов. В чем была проблема – добробатов не хотели тогда менять: с Вооруженными силами было легче, а добробаты считались нацистами и так далее», - отметил Билецкий в эфире.

По словам Билецкого, сначала процесс обмена пленными шел довольно просто, но потом власть начала, как он отметил, «делать картинку», а так называемые «ЛДНР» поняли, что могут торговать этой «картинкой».

«Тогда действительно стало сложно работать. С этого смеется весь мир, чтобы этого не происходило, мы должны убрать из этой истории политику. Это прекрасно, когда президент поддерживает, но это надо делать тихо», - отметил в своей речи Билецкий.

Билецкий отметил, что власть мешает процессу обмена пленными и, по его мнению, пытается увеличить на этом свой рейтинг, что мешает этому процессу.

Напомним, Politeka публиковала заявление Билецкого, что Украине нужен патронный завод.

Ранее Politeka сообщала, что Нацкорпус создает региональные штабы обороны.