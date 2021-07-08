У своїй програмі «Чаплига. Без питань» політолог Михайло Чаплига міркував над труднощами українців і заявив, що вони не можуть добре жити через владу.
Передусім Чаплига ставить питання, а чи не відчувають себе самі українці заручниками, живучи в країні із такою владою.
Він пояснює, що заручник – це той, хто не може просто взяти і вийти на свободу, коли йому заманеться. «Ми залишаємося тут, бо там ми теж нікому не потрібні», - міркує політолог. За його словами, саме влада не дозволяє українцям побачити інше життя, гарне і гідне, їй не вигідно, аби люди знали про цю альтернативу. Натомість вирватися на свободу, каже експерт, можуть лише молоді і сильні.
Політолог стверджує, що влада постійно встановлює все нові і нові податки, це викликає ненависть людей до неї, а на такому ґрунті суб’єктну державу не побудуєш. «Я несу парадигму іншої держави, яке належить і служить нам усім – держави, якої хоча б не боїшся», - зазначає він.
Як повідомляла Politeka, Чаплига заявив, що влада робить собі лише гірше, відтягуючи вибори.
Трагедія потрясла екс-чоловіка Наташі Корольової, подробиці: "До останнього хотілося вірити, що люди залишаться живі"
Моїсеєв, що переніс інсульт, більше не повернеться на сцену, як він сьогодні виглядає: "Боря, тримайся"
Спека обрушить на українців весь гнів, температура різко підскочить: які області врятує дощ
Український курорт перетворився на "болото", свіжі фото: "відлякує туристів"
Тине Кароль и Горбунову нашли "замену" в новом сезоне "Танців з зірками": "Очень жду"
Також Politeka писала про те, що Чаплига назвав нульову декларацію пограбуванням народу.