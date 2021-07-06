Влада робить собі лише гірше, відтягуючи вибори. Так сказав політолог Михайло Чаплига у своєму блозі, міркуючи над метою перевиборів.

Як розповідає ведучий, не так давно на одному Telegram-каналі з’явилася інсайдерська інформація про те, що президент вже змінив своє рішення щодо перевиборів цієї осені і запланував провести їх наступної.

«Мотивують цю дурість тим, що мега ідея закону про заслужених народних олігархів з введенням гендерних квот допоможе їм підвищити рейтинг на 30%», - пояснює Чаплига і додає, що так влада намагатиметься протриматися ще один рік. Отже, він робить висновок, що чинна влада намагається всіма силами залишитися чим довше.

Тим не менш, політолог називає цю владу невмілою. «Щоб вкрасти, збиваються в «зелену зграю», а щоб захищати – поодинці і кожен своє», - коментує Чаплига.

Цим він мотивує і невідворотний процес дроблення Верховної Ради України. «Стрімким домкратом буде летіти лояльність оточення – вони будуть шукати нові дахи, диверсифікувати ризики», - передбачає експерт. А відтак і відтягувати вибори, каже він, небезпечно: так влада втратить легітимність в очах свого оточення.

На думку Чаплиги, влада зробила вже занадто багато помилкових рішень, а відтак ті законопроєкти, які вона приймає для підняття своїх рейтингів, не дадуть бажаного результату.

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