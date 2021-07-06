Власть делает себе только хуже, оттягивая выборы. Так сказал политолог Михаил Чаплыга в своем блоге, размышляя над целью перевыборов.

Как рассказывает ведущий, не так давно на одном Telegram-канале появилась инсайдерская информация о том, что президент уже изменил свое решение относительно перевыборов этой осенью и запланировал провести их следующей.

«Мотивируют эту глупость тем, что мега идея закона о заслуженных народных олигархах с введением гендерных квот поможет им повысить рейтинг на 30%», - объясняет Чаплыга и добавляет, что так власть пытается продержаться еще один год. Итак, он делает вывод, что действующая власть пытается всеми силами остаться чем дольше.

Тем не менее, политолог называет эту власть неумелой. «Чтобы украсть, сбиваются в «зеленую стаю», а чтобы защищать – поодиночке и каждый свое», - комментирует Чаплыга.

Этим он мотивирует и неотвратимый процесс дробления Верховной Рады Украины. «Стремительным домкратом будет лететь лояльность окружения – они будут искать новые крыши, диверсифицировать риски», - предполагает эксперт. А потому и оттягивать выборы, говорит он, опасно: так власть потеряет легитимность в глазах своего окружения.

По мнению Чаплыги, власть сделала уже слишком много ошибочных решений, а потому те законопроекты, которые она принимает для поднятия своих рейтингов, не дадут желаемого результата.

Как сообщала Politeka, Чаплыга рассказал, как изменилась Украина с момента принятия Конституции.

Также Politeka писала о том, что Чаплыга назвал нулевую декларацию ограблением народа.