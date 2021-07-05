Нульова декларація насправді є пограбуванням народу. Так сказав політолог Михайло Чаплига у власній програмі «Чаплига. Без питань», розповідаючи про це на прикладі казки про Буратіно.

На думку ведучого, нульова декларація – це ніщо інше, як крадіжка у всього населення України. «Вирішили «слуги» спростувати міфи про нульову декларацію – це прекрасний приклад самогубства об сосну з розбігу», - констатує експерт.

Водночас, додає він, після Порошенка, невдалих дій з боку влади та НБУ люди не мають жодної довіри до банківської системи. Чаплига зазначає, що водночас влада домагається повернення неофіційних коштів до офіційного сектору економіки під цією нульовою декларацією. «Зеленський вирішив, що ви зобов'язані всі свої «матрацики» віднести їм в їхні банки і примусово ще й податок заплатити», - підкреслює він і додає, що у протилежному разі через рік доведеться платити данину.

Принагідно він згадує казку про Буратіно і стверджує, що в цьому контексті вона набуває інших масштабів. «Наскирдував Буратіно п’ять золотих потай від Карабаса-Барабаса, доглядаючи за старим італійцем Карлом, і терплячи жарти від його товариша по чарці Джузеппе за чайові», - розповідає політолог. Далі, як каже Чаплига, цей Буратіно поклав свої гроші під матрац, а деякий «Зелебас» послав людей забрати їх і покласти в золоту нору з погрозою перерахування матеріального стану і боргових зобов’язань.

Нагадуємо, Чаплига прокоментував ідею відгородити Україну від Донбасу стіною.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Чаплига розповів, як змінилася Україна з моменту прийняття Конституції.