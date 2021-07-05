Нулевая декларация является на самом деле ограблением народа. Так сказал политолог Михаил Чаплыга в собственной программе «Чаплыга. Без вопросов», рассказывая об этом на примере сказки о Буратино.

По мнению ведущего, нулевая декларация - это ничто иное, как кража у всего населения Украины. «Решили «слуги» опровергнуть мифы о нулевой декларации – это прекрасный пример самоубийства об сосну с разбега», - констатирует эксперт.

В то же время, добавляет он, после Порошенко, неудачных действий со стороны власти и НБУ люди не имеют никакого доверия к банковской системе. Чаплыга отмечает, что в то же время власть добивается возвращения неофициальных средств к официальному сектору экономики под этой нулевой декларацией. «Зеленский решил, что вы обязаны все свои «матрасики» отнести им в их банки и принудительно ещё и налог заплатить», - подчеркивает он и добавляет, что в противном случае через год придется платить дань.

Попутно он вспоминает сказку о Буратино и утверждает, что в этом контексте она приобретает другие масштабы. «Наскирдовал Буратино пять золотых втайне от Карабаса-Барабаса, ухаживая за престарелым итальянцем Карлом, и терпя шуточки от его собутыльника Джузеппе за чаевые», - рассказывает политолог. Далее, как говорит Чаплыга, этот Буратино положил деньги под матрас, а некий «Зелебас» послал людей забрать их и положить в золотую нору с угрозой перечисления материального положения и долговых обязательств.

Напоминаем, Чаплыга прокомментировал идею оградить Украину от Донбасса стеной.

Ранее Politeka сообщала о том, что Чаплыга рассказал, как изменилась Украина с момента принятия Конституции.