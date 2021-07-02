Політолог Михайло Чаплига у своєму блозі розповів, як змінилася Україна з моменту прийняття Конституції. За його словами, нинішня влада нівелювала дію Конституційного Суду, тому Конституція не діє.

«Через 25 років ми повернулися в точку нуль. Так, ми втратили землі, ми втратили віру в «західний» або «східний» проєкти, ми втратили віру в царів і саму Конституцію. Але усякі невдачі – це досвід. Лише через чверть століття, втративши майже половину громадян, ми повернулися в точку нуль», - сказав Чаплига.

На думку експерта, війну за нашу незалежність закінчено, тому що ті, хто помер по дорозі, за словами Чаплига, в «точку нуль» вже своїм життям і кров'ю оплатили нашу незалежність.

«Зеленський відкрив нам двері. У прірву або в новий світ – вирішувати нам. Вже зараз. У нас не діє Конституція. Якщо знищений Конституційний Суд – немає і дії Конституції! Тепер ніхто не може сказати, що конституційно, а що ні», - зазначив Чаплига.

За словами експерта, нинішня влада нівелювала Конституційний Суд і цим самим, на думку Чаплиги, скасувала дію Конституції.

Нагадаємо, Politeka публікувала слова Чаплиги про створення Конституції: Немає такої галузі «президентська влада», але по факту вона тоді була.

Раніше Politeka поширювала слова Чаплиги, що не ставте прямих запитань - ви можете отримати прямі відповіді, а в дипломатії цього робити не можна.