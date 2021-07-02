Политолог Михаил Чаплыга в своём блоге рассказал, как изменилась Украина с момента принятия Конституции. По его словам, нынешняя власть нивелировала действие Конституционного Суда, поэтому Конституция не действует.

«Через 25 лет мы вернулись в точку ноль. Да, мы утратили земли, мы утратили веру в «западный» или «восточный» проекты, мы утратили веру в царей и саму Конституцию. Но всякие неудачи – это опыт. Лишь через четверть века, потеряв почти половину граждан, мы вернулись в точку ноль», - сказал Чаплыга.

По мнению эксперта, войну за нашу независимость окончено, потому что те, кто умер по пути, по словам Чаплыги, в «точку ноль» уже своей жизнью и кровью оплатили нашу независимость.

«Зеленский открыл нам двери. В пропасть или в новый мир – решать нам. Уже сейчас. У нас не действует Конституция. Если уничтожен Конституционный Суд – нет и действия Конституции! Теперь никто не может сказать, что конституционно, а что нет», - отметил Чаплыга.

По словам эксперта, нынешняя власть нивелировала Конституционный Суд и этим самым, по мнению Чаплыги, отменила действие Конституции.

Напомним, Politeka публиковала слова Чаплыги о создании Конституции: Нет такой ветви «президентская власть», но по факту она тогда была.

Ранее Politeka распространяла слова Чаплыги, что не задавайте прямых вопросов – вы можете получить прямые ответы, а в дипломатии этого делать нельзя.



