В своей программе «Чаплыга. Без вопросов» политолог Михаил Чаплыга размышлял над трудностями украинцев и заявил, что они не могут хорошо жить из-за власти.

Прежде всего Чаплыга ставит вопрос, а не чувствуют ли себя сами украинцы заложниками, живя в стране с такой властью.

Он объясняет, что заложник - это тот, кто не может просто взять и выйти на свободу, когда ему заблагорассудится. «Мы остаемся тут, ибо там мы тоже никому не нужны», - рассуждает политолог. По его словам, именно власть не позволяет украинцам увидеть другую жизнь, хорошую и достойную, ей не выгодно, чтобы люди знали об этой альтернативе. Но вырваться на свободу, говорит эксперт, могут только молодые и сильные.

Политолог утверждает, что власть постоянно устанавливает все новые и новые налоги, это вызывает ненависть людей к ней, а на такой почве субъектное государство не построишь. «Я несу парадигму иного государства, которое принадлежит и служит нам всем – государства, которого хотя-бы не боишься», - отмечает он.

Как сообщала Politeka, Чаплыга заявил, что власть делает себе только хуже, оттягивая выборы.

Также Politeka писала о том, что Чаплыга назвал нулевую декларацию ограблением народа.