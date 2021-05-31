Військовий та політичний діяч, керівник Центрального Штабу Національного Корпусу Максим Жорін у своєму Telegram поширив свій виступ з брифінгу, присвяченого чеченським бійцям, які воювали за Україну, з батальйону ім. Шейха Мансура. За словами націоналіста, чеченські добровольці несправедливо опинилися у санкційному списку РНБО, а Міністерство у справах ветеранів та влада нічого не робить.

«Мої особисті принципи не дозволяють мені мовчати і не виступити публічно у підтримку чеченських добровольців. Сьогодні ми маємо в першу чергу використати всі законні методи, які можемо. Добитись відповіді від Міністерства ветеранів, від РНБО та Офісу президента. І бути готовими до боротьби, адже за справедливість потрібно битись!», - зазначив Жорін у публікації.

За словами очільника Нацкорпусу, попри усі заяви правоохоронних органів, ризик депортації чеченців-героїв України досі існує, а Міністерство у справах ветеранів ніяк на це не реагує.

«Я вважаю своїм обов’язком підтвердити, що ці люди брали участь у бойових діях. Більше того, ми брали участь у спільних боях та захищали населенні пункти поблизу Маріуполя. Ми, як Національний Корпус, завжди підтримували іноземних добровольців у їхній боротьбі за права. Декілька років тому ми ініціювали та підтримали ухвалення закону про спрощення надання громадянства таким людям», - заявив Жорін на брифінгу.

Націоналіст заявив, що по сьогоднішній день влада нічого не зробила, аби ці люди змогли опинитись у полі українського закону. Також, за словами Жоріна, іноземні добровольці зазнають переслідувань. На думку Жоріна, РНБО займається не тим чим треба: якщо хтось порушив закон, то цим повинні займатись правоохоронні органи та суди, а РНБО – безпекою та обороною України.

«Я вважаю, що у цьому питанні не вистачає Міністерства ветеранів, адже саме воно має займатися цим питанням та захищати цих людей, бо вони є офіційними учасниками бойових дій. Я не бачу жодної офіційної заяви від Міністерства ветеранів, що виглядає дивним. Моя думка, що відношення до цього має Офіс президента, і треба звертатись до них і вимагати втрутитись у це питання», - зазначив Жорін.

Нагадаємо, для Politeka Жорін розповів, що буде із чеченськими добровольцями: депортують чи ув’язнять.

Раніше Politeka публікувала заяву Жоріна, що з потраплянням до санкційного списку, чеченські добровольці опинились перед загрозою депортації до РФ.