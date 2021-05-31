Военный и политический деятель, руководитель Центрального Штаба Национального Корпуса Максим Жорин в своем Telegram распространил свое выступление с брифинга, посвященного чеченским бойцам, которые воевали за Украину, из батальона им. Шейха Мансура. По словам националиста, чеченские добровольцы несправедливо оказались в санкционном списке СНБО, а Министерство по делам ветеранов и власть ничего не делает.

«Мои личные принципы не позволяют мне молчать и не выступить публично в поддержку чеченских добровольцев. Сегодня мы должны в первую очередь использовать все законные методы, которые можем. Добиться ответа от Министерства ветеранов, от СНБО и Офиса президента. И быть готовыми к борьбе, ведь за справедливость нужно бороться!», - отметил Жорин в публикации.

По словам главы Нацкорпуса, несмотря на все заявления правоохранительных органов, риск депортации чеченцев-героев Украины до сих пор существует, а Министерство по делам ветеранов никак на это не реагирует.

«Я считаю своим долгом подтвердить, что эти люди принимали участие в боевых действиях. Более того, мы принимали участие в совместных боях и защищали населенные пункты вблизи Мариуполя. Мы, как Национальный Корпус, всегда поддерживали иностранных добровольцев в их борьбе за свои права. Несколько лет назад мы инициировали и поддержали принятие закона об упрощении предоставления гражданства таким людям», - заявил Жорин на брифинге.

Националист заявил, что по сегодняшний день власть ничего не сделала, чтобы эти люди смогли оказаться в поле украинского закона. Также, по словам Жорина, иностранные добровольцы подвергаются преследованиям. По мнению Жорина, СНБО занимается не тем чем надо: если кто-то нарушил закон, то этим должны заниматься правоохранительные органы и суды, а СНБО – безопасностью и обороной Украины.

«Я считаю, что в этом вопросе не хватает Министерства ветеранов, ведь именно оно должно заниматься этим вопросом и защищать этих людей, потому что они являются официальными участниками боевых действий. Я не вижу ни одного официального заявления Министерства ветеранов, что выглядит странным. Мое мнение, что отношение к этому имеет Офис президента, и надо обращаться к ним и требовать вмешаться в этот вопрос», - отметил Жорин.

Напомним, для Politeka Жорин рассказал, что будет с чеченскими добровольцами: депортируют или посадят.

Ранее Politeka публиковала заявление Жорина, что с попаданием в санкционного списка, чеченские добровольцы оказались перед угрозой депортации в РФ.