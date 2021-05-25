Військовий та політичний діяч, начальник Центрального Штабу Національного Корпусу Максим Жорін у своєму Telegram заявив, що до санкційного списку злодіїв в законі від РНБО потрапили чеченські бійці, які воювали за Україну. За словами Жоріна, з 2014 року чеченці-герої разом з «Азовом» захищали Україну від російської агресії, зарекомендувавши себе як сміливі та гідні вояки.

«З потраплянням до санкційного списку, чеченські добровольці опинились перед загрозою депортації до РФ. Пояснювати, що там з ними може статись, зайвий раз не потрібно. Окремо відзначу особливу «гуманність» санкцій в нашій країні: з тяжкими обвинуваченнями людям пропонують або сісти на роки, або просто виїхати», - зазначив Жорін у публікації.

За словами керівника Національного Корпусу, гамір, який створився коло цієї справи, змусив правоохоронців запевнити, що сценарій з депортацією виключений. Хоча, як зазначає Жорін, в ці заяви не можна остаточно вірити.

«Самі чеченські добровольці всі звинувачення спростовують. Пояснюють цю ганебну ситуацію тим, що служби за допомогою такого нового інструмента, як санкції РНБО, просто зводять рахунки із незручними їм людьми», - підкреслив Жорін.

Як йдеться у публікації, Жорін сподівається, що високопосадовці звернуть увагу на кричущий випадок засудження Героїв, які захищали Україну та українців, і втрутяться у ситуацію. Зокрема, за словами Жоріна, Міністерство у справах ветеранів повинне зайнятись цією справою, але, на жаль, воно мовчить.

«Тим же, хто включив іноземних добровольців до списку, раджу займатись справжніми злочинцями, а не переслідувати захисників України!», - заявив націоналіст.

Нагадаємо, на Politeka Жорін порадив Україні робити рішучі кроки .