Военный и политический деятель, начальник Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин в своем Telegram заявил, что в санкционный список воров в законе от СНБО попали чеченские бойцы, воевавшие за Украину. По словам Жорина, с 2014 года чеченцы-герои вместе с «Азовом» защищали Украину от российской агрессии, зарекомендовав себя как смелые и достойные воины.

«С попаданием в санкционный список, чеченские добровольцы оказались перед угрозой депортации в РФ. Объяснять, что там с ними может произойти, лишний раз не нужно. Отдельно отмечу особую «гуманность» санкций в нашей стране: с тяжелыми обвинениями людям предлагают или сесть на годы, или просто выехать», - отметил Жорин в публикации.

По словам руководителя Национального Корпуса, шум, который создался вокруг этого дела, заставил правоохранителей заверить, что сценарий с депортацией исключен. Хотя, как отмечает Жорин, в эти заявления нельзя окончательно верить.

«Сами чеченские добровольцы все обвинения опровергают. Объясняют эту позорную ситуацию тем, что службы с помощью такого нового инструмента, как санкции СНБО, просто сводят счеты с неудобными им людьми», - подчеркнул Жорин.

Как говорится в публикации, Жорин надеется, что чиновники обратят внимание на вопиющий случай осуждения Героев, которые защищали Украину и украинцев, и вмешаются в ситуацию. В частности, по словам Жорина, Министерство по делам ветеранов должно заняться этим делом, но, к сожалению, оно молчит.

«Тем же, кто включил иностранных добровольцев в список, советую заниматься настоящими преступниками, а не преследовать защитников Украины», - заявил националист.

Напомним, на Politeka Жорин посоветовал Украине делать решительные шаги .