Тих чеченських героїв, що воювали на боці України і захищали її від російських військових, сьогодні можуть депортувати в РФ. Ймовірність залишається, хай навіть правоохоронці говорять протилежне.

Детальніше про це розповів у своєму Telegram Максим Жорін, військовий і політичний діяч, начальник Центрального Штабу Національного Корпусу.

«На днях з'явилася інформація, що до санкційного списку злодіїв в законі від РНБО потрапили бійці батальйону ім. Шейха Мансура», - повідомляє Жорін у Telegram. За його словами, це люди, які насправді безстрашно воювали в Широкиному поряд з «Азовом». Автаєв Умхан, Сайнароєв Салман та Ідрісов Муслім – всі вони, каже Жорін, у 2014 році стали на захист України від російських військових.

Зазначається, що після санкційного списку цим чеченцям загрожує депортація в Росію. Політичний діяч підкреслює, що вони воювали за Україну, а відтак можна лише уявити, що з ними буде в Російській Федерації.

Ця справа, зазначає він, набула широкого резонансу, а відтак правоохоронцям довелося заявити, що депортувати нікого не будуть. Тим не менш, Жорін все одно не бачить особливих причин для радості. «Їм інкримінують тяжкі злочини, і люди, які воювали за Україну, тепер ризикують згнити в українських в'язницях», - пояснює він.

Про можливість такого розвитку подій заявив сам керівник Національного Корпусу. На думку же Жоріна, РНБО цими діями має на меті лише прибрати з горизонту непотрібних та незручних для себе людей. Тим не менш, зазначає політичний діяч, самі чеченці своєї провини не визнають.

«Сподіваюсь, і посадовці, і окремі відповідальні держоргани, прокинуться, нарешті, і втрутяться в ситуацію», - каже він. У цьому ж контексті Жорін передусім звертається до Міністерства ветеранів, яке мало першим же відреагувати на ці події, натомість ігнорує їх вже не перший день.

Нагадуємо, Жорін заявив, що Україна може створити антиросійську коаліцію .