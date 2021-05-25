Тех чеченских героев, что воевали на стороне Украины и защищали ее от российских военных, сегодня могут депортировать в РФ. Вероятность остается, пусть даже правоохранители говорят обратное.

Подробнее об этом рассказал в своем Telegram Максим Жорин, военный и политический деятель, начальник Центрального штаба Национального Корпуса.

«На днях появилась информация, что в санкционный список воров в законе от СНБО попали бойцы батальона им. Шейха Мансура», - сообщает Жорин в Telegram. По его словам, это люди, которые на самом деле бесстрашно воевали в Широкино рядом с «Азовом». Автаев Умхан, Сайнароев Салман и Идрисов Муслим - все они, говорит Жорин, в 2014 году стали на защиту Украины от российских военных.

Отмечается, что после санкционного списка этим чеченцам грозит депортация в Россию. Политический деятель подчеркивает, что они воевали за Украину, а потому можно только представить, что с ними будет в Российской Федерации.

Это дело, отмечает он, получило широкий резонанс, а затем правоохранителям пришлось заявить, что депортировать никого не будут. Тем не менее, Жорин все равно не видит особых причин для радости. «Им инкриминируют тяжкие преступления, и люди, которые воевали за Украину, теперь рискуют сгнить в украинских тюрьмах», - объясняет он.

О возможности такого развития событий заявил сам руководитель Национального Корпуса. По мнению же Жорина, СНБО этими действиями лишь хочет убрать с горизонта ненужных и неудобных для себя людей. Тем не менее, отмечает политический деятель, сами чеченцы своей вины не признают.

«Надеюсь, и чиновники, и отдельные ответственные госорганы, проснутся, наконец, и вмешаются в ситуацию», - говорит он. В этом же контексте Жорин прежде всего обращается к Министерству ветеранов, которое должно было первым же отреагировать на эти события, но игнорирует их уже не первый день.

Напоминаем, Жорин заявил, что Украина может создать антироссийскую коалицию .