Звідки великим українським АЗС поставляють нафтопродукти? На це питання відповів політолог Михайло Чаплига у своїй програмі «Чаплига. Без питань».

Ведучий розповідає, що нещодавно прочитав новину про тимчасове припинення продажів преміального палива великими АЗС. Тим не менш, як каже Чаплига, пізніше справу переграли, приєдналися й інші, виникли скандали. Але висновок, пояснює він, один – бензину нема, а тому немає різниці, яка в нього ціна.

Принагідно експерт згадує, що особисто радив українцям закуповуватися пальним наперед, оскільки скоро із ним виникнуть проблеми.

«Все почалося з жадібності одного дуже шанованого товариша і його оточення. Вони захотіли бути паливними царями і володіти трубою», - розповідає політолог. Отже, каже він, ціни передбачувано зросли. Тоді, зазначає Чаплига, з’явилася пропозиція встановити над ціновою політикою державне регулювання, але, ймовірно, із уже затвердженим планом переділу.

Тепер, розповідає він далі, в Україні встановився один офіційний нафтовий оператор і постачальник палива. Але Чаплига зазначає, що цій мережі АЗС нафтопродукти поставляють з Росії, з ринкового суб'єкта Роснафти під керівництвом Сєчина. «Такий собі веселий фінт вухами», - коментує він ситуацію.

Принагідно експерт згадує й постачання газу через Швейцарію. «Одна біда, Сєчин – це гаманець особисто Путіна. Нагадаю, 50% акцій Роснафти належать особисто Сєчіну, тобто Путіну», - підсумовує Чаплига.

Нагадуємо, Чаплига розповів, як український шлюз у Балто-Чорноморській дузі розбомбили.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Чаплига запропонував проголосувати за визнання Криму адміністративною областю України.



