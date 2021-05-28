Звідки великим українським АЗС поставляють нафтопродукти? На це питання відповів політолог Михайло Чаплига у своїй програмі «Чаплига. Без питань».
Ведучий розповідає, що нещодавно прочитав новину про тимчасове припинення продажів преміального палива великими АЗС. Тим не менш, як каже Чаплига, пізніше справу переграли, приєдналися й інші, виникли скандали. Але висновок, пояснює він, один – бензину нема, а тому немає різниці, яка в нього ціна.
Принагідно експерт згадує, що особисто радив українцям закуповуватися пальним наперед, оскільки скоро із ним виникнуть проблеми.
«Все почалося з жадібності одного дуже шанованого товариша і його оточення. Вони захотіли бути паливними царями і володіти трубою», - розповідає політолог. Отже, каже він, ціни передбачувано зросли. Тоді, зазначає Чаплига, з’явилася пропозиція встановити над ціновою політикою державне регулювання, але, ймовірно, із уже затвердженим планом переділу.
Тепер, розповідає він далі, в Україні встановився один офіційний нафтовий оператор і постачальник палива. Але Чаплига зазначає, що цій мережі АЗС нафтопродукти поставляють з Росії, з ринкового суб'єкта Роснафти під керівництвом Сєчина. «Такий собі веселий фінт вухами», - коментує він ситуацію.
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Принагідно експерт згадує й постачання газу через Швейцарію. «Одна біда, Сєчин – це гаманець особисто Путіна. Нагадаю, 50% акцій Роснафти належать особисто Сєчіну, тобто Путіну», - підсумовує Чаплига.
Нагадуємо, Чаплига розповів, як український шлюз у Балто-Чорноморській дузі розбомбили.
Раніше Politeka повідомляла про те, що Чаплига запропонував проголосувати за визнання Криму адміністративною областю України.