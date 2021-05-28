Откуда большим украинским АЗС поставляют нефтепродукты? На этот вопрос ответил политолог Михаил Чаплыга в своей программе «Чаплыга. Без вопросов».
Ведущий рассказывает, что недавно прочитал новость о временном прекращении продаж премиального топлива крупными АЗС. Тем не менее, как говорит Чаплыга, позже дело переиграли, присоединились и другие, возникли скандалы. Но вывод, объясняет он, один - бензина нет, а потому нет разницы, какая у него цена.
Попутно эксперт вспоминает, что лично советовал украинцам закупаться топливом заранее, поскольку скоро с ним возникнут проблемы.
«Все началось с жадности одного очень уважаемого товарища и его окружения. Они захотели быть топливными царями и владеть трубою», - рассказывает политолог. Итак, говорит он, цены предсказуемо выросли. Тогда, отмечает Чаплыга, появилось предложение установить над ценовой политикой государственное регулирование, но, вероятно, с уже утвержденным планом передела.
Теперь, рассказывает он, в Украине установился один официальный нефтяной оператор и поставщик топлива. Но Чаплыга отмечает, что этой сети АЗС нефтепродукты поставляют из России, из рыночного субъекта Роснефти под руководством Сечина. «Такой себе веселый финт ушами», - комментирует он ситуацию.
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Попутно эксперт вспоминает и поставки газа через Швейцарию. «Одна беда, Сечин – это кошелек лично Путина. Напомню, 50% акций Роснефти принадлежат лично Сечину, то есть Путину», - заключает Чаплыга.
Напоминаем, Чаплыга рассказал, как украинский шлюз в Балто-Черноморской дуге разбомбили.
Ранее Politeka сообщала о том, что Чаплыга предложил проголосовать за признание Крыма административной областью Украины.