Політолог та громадський діяч Михайло Чаплига в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24" заявив, що Україна входила в Балто-Чорноморську дугу, але її шлюз розбомбили, щоб запустити Шовковий шлях.

"Що таке Білорусь взагалі? Україна, Білорусь, країни Балтії - це та сама Балто-Чорноморська дуга. Пам'ятаєте ці мрії, що вже багато десятків років виношуються окремими розумами в США? Що ж таке ця дуга - це санітарна дуга. Вони подумали так: від Балтійського моря до Чорного вузьке горло. А там стоїть три шлюзи. Шлюз країн Балтії вже до себе примкнули... Шлюз білоруський - тут вже росіяни. Ну і Україна, куди це повинно було йти", - сказав Михайло Чаплига.

Він додав, що український шлюз розбомбили, і його більше немає, тому залишилися тільки два шлюзи.

"Росіяни кажуть: “Ну добре, тепер нормально, 50 на 50. Литва з поляками - ваш шлюз, Білорусь - наш шлюз. Пускаємо потік, Шовковий шлях, і ділимо його навпіл", - зазначив Чаплига.

За його словами, таким чином країни Балтії виявляються у виграшному становищі, оскільки через них буде відбуватися транспортування.

"Український шлюз просто розбомбили - не дістанься ти нікому. Тепер через нього взагалі нічого не може бути, тому що літак не полетить через Україну, тому що там росіяни поставили "контрольку" - війна на сході, стоїть "контролька"... Нас заблокували і так, і так. Білорусь нас блокує. В результаті від нас взагалі нічого не залишилося, просто територія, гуляти, взагалі нікому нічого не треба. Але є Одеський порт", - додав політолог.

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