Политолог и общественный деятель Михаил Чаплыга в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” заявил, что Украина входила в Балто-Черноморскую дугу, но ее шлюз разбомбили, чтобы запустить Шелковый путь.

“Что такое Беларусь вообще? Украина, Беларусь, страны Балтии - это та самая Балто-Черноморская дуга. Помните эти мечты, уже много десятков лет вынашиваемые отдельными умами в США? Что же такое эта дуга - это санитарная дуга. Они подумали так: от Балтийского моря до Черного узкое горло. А там стоит три шлюза. Шлюз стран Балтии уже к себе примыкнули… Шлюз белорусский - тут уже русские. Ну и Украина, куда это должно было идти”, - сказал Михаил Чаплыга.

Он добавил, что украинский шлюз разбомбили, и его больше нет, поэтому осталось только два шлюза.

“Русские говорят: “Ну хорошо, теперь нормально, 50 на 50. Литва с поляками - ваш шлюз, Беларусь - наш шлюз. Пускаем поток, Шелковый путь, и делим его пополам”, - отметил Чаплыга.

По его словам, таким образом, страны Балтии оказываются в выигрышном положении, поскольку через них будет происходить транспортировка.

“Украинский шлюз просто разбомбили - не достанься ты никому. Теперь через него вообще ничего не может быть, потому что самолет не полетит через Украину, потому что там русские поставили “контрольку” - война на востоке, стоит “контролька”... Нас заблокировали и так, и так. Беларусь нас блокирует. В результате от нас вообще ничего не осталось, просто территория, гулять, вообще никому ничего не надо. Но есть Одесский порт”, - добавил политолог.

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