Український політолог, правозахисник і громадський діяч Михайло Чаплига в програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповів, як Україна може захистити Крим від загарбників.
«Єдиний варіант, який може, скажімо так, ускладнити або зіпсувати карти всім – це негайно українським парламентом проголосувати, що Крим – не автономна республіка, а звичайна область в складі України. Це єдине! Тоді ми сплутаємо всі карти. Тому що так, як воно є зараз... Що вимагають товариші кримські татари і всі інші шановні люди? Вони вимагають ще розширити автономію!», - говорить експерт.
За його словами, вони це лобіювали ще при Порошенку, а потім розподілили своїх депутатів до всіх фракції. Крім того, стверджує Чаплига, в цьому зацікавлені США.
«Тому що там теж дуже все хитро. Ви розумієте, що Крим в такому розкладі цією, вибачте, сволотою вже не розглядається як український. Хоча вони нам в очі Платформи малюють кримські, ще щось... Вони його навіть не розглядають в тривалій перспективі українським», - сказав політолог.
Також він розповів, що багато його колег за кадром висловлюють думку, що Крим повинен бути формально в складі України, де-факто під турками, а реально кримськотатарською автономією, щоб півострів не дістався Росії.
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«Турки сидять тихенько і чекають. Тому що вони з Кіпром вже пограли в цю гру, і знають, як це робити. З Кіпром вони пограли, тепер вони зіграють ту ж гру з Кримом, коли ми нібито повинні будемо оголосити його автономним... А там хрін його знає, що з росіянами буде. Перспектива ж 50 років... Навряд чи Путін проживе ще 50 років. Але в цій парадигмі знову-таки Крим не є українським! Так ось, щоб зіпсувати їм карти, нам потрібно терміново проголосувати те, про що я сказав. Терміново!», - резюмував Чаплига.
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