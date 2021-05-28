Украинский политолог, правозащитник и общественный деятель Михаил Чаплыга в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, как Украина может защитить Крым от захватчиков.

«Единственный вариант, который может, скажем так, усложнить или испортить карты всем – это немедленно украинским парламентом проголосовать, что Крым – не автономная республика, а обычная область в составе Украины. Это единственное! Тогда мы спутаем все карты. Потому что так, как оно есть сейчас… Что требуют товарищи крымские татары и все остальные уважаемые люди? Они требуют еще расширить автономию!», - говорит эксперт.

По его словам, они это лоббировали еще при Порошенко, а потом распределили своих депутатов во все фракции. Кроме того, утверждает Чаплыга, в этом заинтересованы США.

«Потому что там тоже очень все хитро. Вы понимаете, что Крым в таком раскладе этими, извините, сволочами уже не рассматривается как украинский. Хотя они нам в глаза Платформы рисуют крымские, еще что-то… Они его даже не рассматривают в длительной перспективе украинским», - сказал политолог.

Также он рассказал, что многие его коллеги за кадром высказывают мнение, что Крым должен быть формально в составе Украины, де-факто под турками, а реально крымско-татарской автономией, чтобы полуостров не достался России.

«Турки сидят тихонько и ждут. Потому что они с Кипром уже поиграли в эту игру, и знают, как это делать. С Кипром они поиграли, теперь они сыграют ту же игру с Крымом, когда мы якобы должны будем объявить его автономным… А там хрен его знает, что с русскими будет. Перспектива ж 50 лет… Вряд ли Путин проживет еще 50 лет. Но в этой парадигме обратно-таки Крым не есть украинским! Так вот, чтоб испортить им карты, нам нужно срочно проголосовать то, о чем я сказал. Срочно!», - резюмировал Чаплыга.

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