Павел Лузин, эксперт Школы Флетчера американского Университета Тафтса, отмечает, что существующее оружие производится на оборудовании из Европы, США, Тайваня и Южной Кореи, закупленном ранее. Санкции существенно ограничили доступ к импортному оборудованию и технологиям Возможности для создания нового оборудования ограничены, и в будущем возможны сбои в производстве.

"Серьезный новый завод с нуля построить на новом месте не получится. Да, есть признаки того, что появляются какие-то сборочные цеха – те же дроны и так далее. Но это сборка. Сборка производимых компонентов из-за границы – это не производство", — считает экономист Николай Кульбака.

Санкции, как подчеркивает Павел Лузин, направлены не на полное прекращение производства, а на увеличение издержек и создание неопределенности в планировании производства. Рост стоимости компонентов, таких как микрочипы, создает дополнительные трудности в планировании.

Военный эксперт Давид Шарп указывает на то, что рф имеет ресурсы для продолжения войны, но у нее нет возможности значительно увеличить производство оружия и боеприпасов. Он предполагает, что ситуация для России в ближайшей перспективе может ухудшиться, поскольку Украина получает мощные поставки оружия, что создает сильную основу для возможностей ВСУ.

Источник: Настоящее время

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