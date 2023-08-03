Основатель тактического центра «Х.М.А.Р.А.» Александр Хмара объяснил, что ПТСР проявляется, когда ты из боевых действий попадаешь в привычную жизнь, а в Украине каждый день тревоги и взрывы.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Человек служил в Ираке, было напряжение, бум, бах, валялись кишки собратьев, и т.д., приехал в Америку, в штаты Аризона или в Небраску, в Омахе, сидит, рюмку тянет, вдруг заклинило, сорвало крышу, пошел и что-то наделал», – объясняет Александр Хмара.

То есть, констатирует он, ПТСР появляется, когда человек попадает в гражданскую жизнь, в такой аквариум, в свою обстановку до этих событий, тогда он испытывает эти последствия на своей психике. А у нас же, напоминает гость программы, едва ли не каждый день звучит тревога, за 600, а то и за 300 километров от Киева постоянные взрывы, мы читаем ужасные новости в пабликах, имеем друзей, собратьев на фронте, знаем, что происходит в стране.

Поэтому, утверждает он, посттравматическое стрессовое расстройство, а именно «пост» у нас еще не наступило. В то же время, как отмечает инструктор, мы живем под нагрузкой, под постоянным негативным влиянием, мы живем в обществе, которое с энергетической точки зрения находится в постоянном стрессе.

«Что касается нормальности, то мы живем не то, что в стрессе, некоторые привычки у нас уже сформировались, например, окей, что-то летит. Выйдите, прогуляйтесь в ЦУМ, я не думаю, что там у кого-то ПТСР есть, как гуляли, так и гуляют, и девочки, и мальчики, и прически, и все остальное», - заключает Александр Хмара.

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