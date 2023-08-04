Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».
Как отмечает эксперт, сегодняшний принц Саудовской Аравии очень мощный и амбициозный, он хочет быть сильным игроком на международной арене. Попутно он напоминает, что этот принц мечом в посольстве Турции зарубила и расчленила журналиста. А сейчас, констатирует эксперт, этим саммитом мира он хочет показать своей стране, людям, что он вышел на международную арену.
«Несколько месяцев тому назад они договорились с китайцами, которые смогли договориться с иранцами, потому что у саудитов и иранцев 10 лет были, мягко говоря, плохие отношения, но они смогли договориться. И сейчас саудиты говорят, что помогут посадить за стол переговоров те страны, которые либо занимают нейтральную позицию (ред. – по поводу российско-украинской войны), либо которые поддерживают страну-террористку», - рассуждает Георгий Биркадзе.
Попутно он отмечает, что в последнее время отношения Саудовской Аравии и США стали сложными, поэтому можно предположить, что, учитывая непростую ситуацию в мире, войну, проблемы с зерновым коридором и нехваткой оружия, американцы попросили саудитов провести этот саммит мира, предпосылки для этого есть.
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«4-5 августа будет проходить этот саммит. Также пригласили Китай, будем надеяться, что они туда приедут, потому что, как только Китай туда приедет, у россиян начнет сильно подгорать. Я считаю, что саудиты сейчас пытаются сыграть многоходовку», - рассуждает Георгий Биркадзе.
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