Журналисты подсчитали объемы товаров, ввезенных в этом году в Россию в обход американских и европейских санкций.

«Верстка» провела расследование, в ходе которого изучили закрытые данные российской таможенной статистики с 1 января по 1 июля 2023 года.

Только за последние полгода Россия беспрепятственно импортировала запрещённые к ввозу американские и немецкие чипы двойного назначения на сумму более 502 млн долларов.



Эти чипы могут использоваться для производства ракет и других видов оружия. Как пишет «Верстка», почти все чипы и микропроцессоры отправляются в Россию через Китай.

Среди других запрещенных к ввозу в Россию товаров – станки для оборонной промышленности: их было ввезено на 171 миллион долларов. Причем, станки компании O.M.V. ввозились напрямую из Италии в Россию компанией «Униматика», основным заказчиком которой является завод №9 – ведущий в России производитель танковых пушек.

Только с 25 февраля в Россию было ввезено iPhone на сумму более $389 млн. В основном они заказывались из ОАЭ, говорится в материале. При этом речь идет только об официально задекларированных через таможню поставках, часть смартфонов попадает в Россию всерую, отметили расследователи.



В Россию продолжает попадать и другая электроника, в частности техника Dell. Американская компания до начала войны была главным поставщиком серверного оборудования в Россию. Как сказано в материале, с начала 2023 года в страну было ввезено техники на сумму более $88 млн. Отправляли серверы и запчасти к ним китайские, гонконгские, индийские, турецкие и тайские, эмиратские фирмы.