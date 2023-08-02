Журналисты подсчитали объемы товаров, ввезенных в этом году в Россию в обход американских и европейских санкций.
«Верстка» провела расследование, в ходе которого изучили закрытые данные российской таможенной статистики с 1 января по 1 июля 2023 года.
Только за последние полгода Россия беспрепятственно импортировала запрещённые к ввозу американские и немецкие чипы двойного назначения на сумму более 502 млн долларов.
Эти чипы могут использоваться для производства ракет и других видов оружия. Как пишет «Верстка», почти все чипы и микропроцессоры отправляются в Россию через Китай.
Среди других запрещенных к ввозу в Россию товаров – станки для оборонной промышленности: их было ввезено на 171 миллион долларов. Причем, станки компании O.M.V. ввозились напрямую из Италии в Россию компанией «Униматика», основным заказчиком которой является завод №9 – ведущий в России производитель танковых пушек.
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В Россию продолжает попадать и другая электроника, в частности техника Dell. Американская компания до начала войны была главным поставщиком серверного оборудования в Россию. Как сказано в материале, с начала 2023 года в страну было ввезено техники на сумму более $88 млн. Отправляли серверы и запчасти к ним китайские, гонконгские, индийские, турецкие и тайские, эмиратские фирмы.
Кроме того, в Россию ввезли продукцию американских Intel и AMD, в том числе микропроцессоры, на сумму более $169 млн и $35 млн соответственно, сказано в статье.
Как сообщала Politeka, Золотарев объяснил, что последние атаки дронов по россии – это скорее информационный пропагандистский удар.
Также Politeka писала о том, что Шейтельман назвал условие, при котором российских спортсменов можно пускать на международные соревнования.