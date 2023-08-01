Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что российские спортсмены не могут тихо отсиживаться себе во время войны против Украины и при этом участвовать в международных соревнованиях.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Почему-то какая-то федерация решила, что россиянам можно участвовать в соревнованиях. Но сначала, я помню, были разумные требования: каждый россиянин, который хочет участвовать в соревнованиях, публично заявляет, что он против войны, что он осуждает российскую агрессию против Украины, и тогда уже принимает участие в соревнованиях», - рассказывает Михаил Шейтельман.

Как он рассуждает, если бы Ольга Харлан знала, что ее противник из россии на соревнованиях публично осудил войну, российскую агрессию и это было сделано под запись, под камерой, то, возможно, она бы и пожала руку такому противнику. Здесь, отмечает эксперт, есть разные точки зрения, одни считают, что ни с какими россиянами нельзя поддерживать контакт, а другие – что с теми, кто осуждает войну, общаться можно. Тем не менее, констатирует он, вопрос в другом.

«Почему-то ни одна международная федерация такую бумагу от россиян не получила, кроме, кстати говоря, Федерации автоспорта? А почему? Они объясняют, что несчастные россияне потом подвергнутся преследованиям в россии, если они публично об этом заявят. Ох, какая у них отмазка: они как бы против войны, но вслух говорить не могут, потому что их будут преследовать, но на олимпиаду пустите», - объясняет Михаил Шейтельман.

По его мнению, здесь нужно выбирать: или ты участвуешь в соревнованиях, а для этого публично осуждаешь войну и тебя преследуют в россии, или не участвуешь и сидишь себе тихо, служишь своему государству. К тому же, напоминает политтехнолог, вообще-то 45 миллионов украинцев преследуют россияне, российская армия и российское государство за то, что они просто украинцы.

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