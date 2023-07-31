Политолог Андрей Золотарев объяснил, что последние атаки дронов по россии – это скорее информационный пропагандистский удар, который показывает, что война доберется до всех россиян.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Дроны долетели. Цель тут скорее информационно пропагандистская – показать, что война постучалась в ворота москвы и война дотянется до столицы российской федерации. Тем более, что это был День ВМФ, это заметили все и это стало топ-новостью. С военной точки зрения ущерб минимальный, похоже, что просто дроны погасили средствами РЭБ», - комментирует Андрей Золотарев.

Как он объясняет, если смотреть с точки зрения безопасности гражданского населения, то дроны надо было сбивать ракетами, а когда дрон глушится, он просто со всей своей начинкой, взрывчаткой падает, куда глаза глядят. В данном случае, отмечает эксперт, дрон прилетел в москва-сити, это знаковое место, 50-этажное офисное здание, где Минэконом, Минцифры, целый ряд министерств, ведомств, поэтому понятно, что во всех пабликах пестрили фотографии с бумагами из министерств, которые разлетелись, с разбитыми стеклами.

«Безусловно, это маркер. В чем убеждали российского обывателя? В том, что небо на замке, мышь не проскочит. Но, как мы видим и с истории с Крымским мостом, и с Чонгарским, и с прилетами в москва-сити, никакая защита не является абсолютной. Это такое напоминание российским обывателям, поддерживающим войну, о том, что война идет к ним», - объясняет Андрей Золотарев.

По его мнению, пока эта атака дронами - скорее такое показательное выступление, пока еще не случилось того, чтобы украинская промышленность или промышленность наших партнеров развернулась и полным ходом ежедневно штампует сотни, тысячи дронов. Тем не менее, констатирует гость программы, стоит рассчитывать, что в ближайшие полгода дроны могут полететь сотнями, завод на подходе с рядом новых средств радиоэлектронный борьбы, пока все идет по нарастающей.

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