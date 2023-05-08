Політтехнолог Михайло Шейтельман повідомив, що головна скрепа росіян – це річ, яку навіть не вони створили і якій поклоняються, як первісні племена.

Про це він розповів у програмі «Різні люди».

Як зазначає експерт, за словами медведєва, головна і єдина скрепа росії – це атомна бомба. Тобто, констатує він, раніше як таку скрепу розглядали православ'я, науку та досягнення в космосі, культуру і Пушкіна, але ні, все набагато прозаїчніше.

«І тепер з'ясовується, що це атомна бомба. Атомну бомбу побудували не росіяни, атомну бомбу побудували радянські інженери із різних республік, нинішніх країн, і німецькі інженери, ми розуміємо, вони брали в цьому активну участь», - пояснює Михайло Шейтельман.

Тобто, констатує гість програми, росіяни її не будували, вона стоїть у них посеред росії і є головним фетишем, головним скрепою. А це, стверджує він, схоже на те, як якісь полінезійці формують навіть плем'я навколо бочки з пальним, що впала з американського літака.

Як повідомляла Politeka, Шейтельман заявив, що удар БПЛА по кремлю - це початок повітряної частини параду.

Також Politeka писала про те, що Шейтельман розповів, чи розпочався вже контрнаступ ЗСУ.