Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что начало наступления – это артподготовка, а 30 апреля ВСУ нанесли удары по Крыму, Мелитополе, Донецку, так что начало уже положено.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Как отмечает гость программы, где-то через год мы будет писать историю войны и выяснятся многие даты. Он объясняет, что это как сейчас мы можем с точностью сказать, что россиян под Киевом разбили в период с 29 марта по 2 апреля, а победа в битве за энергетику была достигнута13 февраля.

«Через год мы скажем, что большое наступление украинской армии началось 30 апреля. Вот не 29 апреля, не 1 мая. Ты посмотришь события, распишешь их и все это увидишь. Большое наступление начинается с артподготовки», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

В частности, рассказывает политтехнолог, 30 апреля была бомбежка в Крыму нефтебазового терминала, удары по логистике в Мелитополе, по Донецку. По его словам, вообще в тот день много где были удары, но их не слишком афишировали, они всплывают в телеграм-каналах.

«Это начало. Я такой человек, что мне кажется, если мы что-то начали, то дело сделано, до конца мы точно доведем», - констатирует Михаил Шейтельман.

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