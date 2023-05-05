Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что удар по кремлю рано или поздно был бы, поэтому россиянам нужно было поспешить насмотреться на свой любимый архитектурный ансамбль.
Об этом он рассказал в программе «Разные люди».
«Расскажу про один свой прогноз, который сбылся. 26 апреля, это совсем недавно, я обратился к жителям москвы и сказал всем, что сегодня надо идти на Красную площадь, особенно тем, кто любить свой родной город», - рассказывает Михаил Шейтельман.
Как объясняет эксперт, это заявление он сделал потому, что это была последняя возможность увидеть Красную площадь, ведь 11-ого она откроется, но там уже не будет того знаменитого архитектурного ансамбля. И вот, констатирует гость программы, удар прямо в купол, он знал, что рано или поздно этого стоило ожидать.
«Какие-то высшие силы в виде беспилотника, воздушная часть парада началась досрочно без желания российской федерации. Какая разница, кто жахнул, важно, что Красная площадь уже выглядит слегка по-другому», - заключает Михаил Шейтельман.
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