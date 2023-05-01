Евросоюз делает все, чтобы ограничить доступ украинского зерна на рынки стран ЕС.

Политолог Михаил Чаплыга прокомментировал ситуацию с украинским зерном на канале «Politeka Online».

По мнению политолога, в прошлом году зерно вывозилось под нулевую пошлину в Европу беспрепятственно. Тогда этим занимались транснациональные корпорации.

«Они вывозили зерно под нулевые пошлины в Европу через два коридора – ЖД и морской», - рассказывает эксперт.

В этом году ситуация изменилась, в том числе потому, что теперь зерно начали активно вывозить именно украинские фермеры.

«И вдруг все вспомнили, что, оказывается, нулевые пошлины – это плохо», - объясняет Михаил Чаплыга.

И теперь, по его словам, зерно будут «возить опломбированное» через ЕС к морским портам.

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