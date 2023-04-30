Юрист и политик Марина Ставнийчук сообщила, что Гутерреш договаривался с лавровым о продлении зернового соглашения.

Об этом она рассказала на своем канале.

«Находясь в Нью-Йорке и председательствуя на очередном заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций, у лаврова была возможность провести соответствующие переговоры с Генеральным секретарем ООН», - сообщила Марина Ставнийчук.

По словам юриста, пресс-служба Гутерреша сообщила, что основная тема переговоров – продление зернового соглашения. Как отметила Марина Ставнийчук, через лаврова Гутерреш передал соответствующее письмо путину, где говорилось о необходимости сохранить зерновое соглашение в будущем.

«Гутерреш сообщил также о том, что соответствующие письма были направлены президентам Турции и Украины», - добавила Марина Ставнийчук.

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