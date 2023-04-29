Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что сила Америки в первую очередь в долларе.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Китай набирает силу в отношении юаня и доллара. Позиция Китай простая: начинается жесткое, мощное и системное наступление на монополию доллара как единую резервную мировую валюту. И вот Аргентина договорилась, что уже с апреля расчёты с Китаем будут в юанях, а не в долларах», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, это очень серьезный удар по доллару, ведь уже Бразилия, Аргентина и Индия перешли на торговые отношения в юанях. Как отметил Дмитрий Спивак, в Вашингтоне очень обеспокоены такой ситуацией.

«Потому что сила Америки не только в первом ядерном чемоданчике, сила Америки не только в географическом положении мощной экономики. Их главная сила в долларе, они печатают на своих станках мировую валюту, которая в расчете во всей экономической транснациональной цепочке. И вот юань пошел в наступление», - заявил Дмитрий Спивак.

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