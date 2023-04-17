После зимных обстрелов, блэкаутов и графиков отключения света, украинцы пытаются экономить электроэнергию.



Поэтому вызывает возмущение факт, что в Киеве замечают включенное уличное освещение даже днем, когда на улице светло.

Именно такой случай был замечен на днях в центре столицы.