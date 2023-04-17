После зимных обстрелов, блэкаутов и графиков отключения света, украинцы пытаются экономить электроэнергию.

Поэтому вызывает возмущение факт, что в Киеве замечают включенное уличное освещение даже днем, когда на улице светло.
Именно такой случай был замечен на днях в центре столицы.
"Ничего необычного. 9.00 утра перекресток Владимирской и Богдана Хмельницкого. Работает освещение улиц", - написали очевидцы.

Напомним, ранее коммунальщики предупредили жителей Киевской области об отключениях света.

Это связано с проведением плановых ремонтных работ в электросетях Фастовской громады.

электроэнергия, электричество

19, 20 и 21 апреля в некоторых населенных пунктах ожидаются длительные отключения электроснабжения.

С 09:00 до 16:00 не будет электроснабжения по следующим адресам: Веприк Ул.Калиновая, ул.Дружбы, ул.Приречная, ул.С.Жукова, ул.Стеценко, ул.Садовая, ул.Школьная, ул.Мира, СТ "Приозерный", ул.Боженко, ул.Шевченко, ул.Соборная, ул.Покровская, ул.Дачная, ул.Лесная, пер.Лесной, ул.В.Косовского.

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21 апреля с 09:00 по 19:00 не будет электроснабжения по следующим адресам: Фастов Пер.Юго-Западный, ул.Гусева, пер. Гусева, пер.Офирянский. ул.Галафеева, ул.Лянгасова, ул.Великоснетинская, ул.Калиновая, ул.Морина, ул.Бояринцева, ул.С. Васильченко.

Как сообщала Politeka, Рыгованов рассказал, что усталость от темы войны и попытки уйти от нее – это нормальное состояние.

Также Politeka писала о том, что Постернак рассказал, зачем российские пропагандисты постоянно раздувают тему биолабораторий в Украине.